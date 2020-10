WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Piec gazowy – jaki wybrać? Czym się kierować? Choć koszt gazu ziemnego przewyższa koszty węgla lub drewna, ogrzewanie nim domu może być nieznacznie droższe lub nawet tańsze niż ogrzewanie innymi paliwami. Wszystko zależy jednak od kilku czynników takich jak infrastruktura budynku, dostępne instalacje czy parametry urządzenia przeznaczonego do ogrzewania. Jaki piec gazowy wybrać i czym się kierować, podejmując decyzję o zakupie? Wyjaśniamy. Piec gazowy - jak wybrać? Wybór kotła gazowego. Od czego zacząć? Od czego rozpocząć poszukiwania odpowiedniego kotła gazowego i na co koniecznie zwrócić uwagę? "Rozważając zakup pieca gazowego, dobrze jest upewnić się, że instalacje grzewcze w budynku są dostosowane do pracy na niskich temperaturach. Optymalnym rozwiązaniem dla tego typu urządzeń będzie ogrzewanie podłogowe lub ścienne, ewentualnie bardzo duże grzejniki – wyjaśnia Ewelina Saja, ekspertka Homebook.pl – Ogrzewanie gazowe można zastosować także w instalacji zaprojektowanej na wysoką temperaturę wody – wówczas można spodziewać się, że sprawność kotła w okresie grzewczym nieznacznie spadnie. Ten aspekt z pewnością należy wziąć pod uwagę". Jaki piec gazowy dopasować zatem do swojego domu? Dostępne na rynku piece gazowe możemy podzielić ze względu na ich funkcjonalność, rodzaj komory spalania, stopień wykorzystania paliwa i energooszczędność, a także gabaryty i sposób montażu. Jaki piec gazowy wybrać? Rodzaje kotłów Piec gazowy jednofunkcyjny, dwufunkcyjny (przepływowy) i kompaktowy Piece gazowe jednofunkcyjne ogrzewają dom i mogą służyć także do podgrzewania ciepłej wody użytkowej gromadzonej w specjalnym zbiorniku ustawionym pod piecem. Piece dwufunkcyjne to natomiast piece przepływowe – służą zarówno do ogrzewania domu, jak i ciepłej wody użytkowej, która krąży w instalacji. Piece gazowe kompaktowe działają podobnie jak piece jednofunkcyjne, jednak zasobnik wody, w który są wyposażone, jest zabudowany. Są to urządzenia, które zajmują niewiele miejsca. Piece atmosferyczne i piece z zamkniętą komorą spalania Piece atmosferyczne posiadają otwartą komorę spalania – powietrze potrzebne do spalania gazu pobierają z pomieszczenia i z tego względu muszą być podłączone bezpośrednio do komina. Pomieszczenie, w którym znajduje się piec z otwartą komorą musi mieć kubaturę minimum 8 m³, a pobierane powietrze – być czyste i niezbyt wilgotne, gdyż jakość powietrza ma duży wpływ na stopień zanieczyszczania palnika i wymiennika ciepła. Dobrym miejscem przechowywania pieca z otwartą komorą spalania jest kotłownia. Kocioł z zamkniętą komorą spalania nie potrzebuje komina, wystarczy mu przewód powietrzno-spalinowy. W przeciwieństwie do kotła atmosferycznego może stać w każdym pomieszczeniu w domu. Kotły tradycyjne i kondensacyjne Kotły tradycyjne i kotły kondensacyjne nie różnią się od siebie funkcjonalnością, różnią się natomiast oszczędnością energii i stopniem wykorzystania paliwa. W kotłach kondensacyjnych następuje odzyskanie znacznej ilości ciepła przez wykroplenie wody ze spalin. Temperatura odprowadzanych spalin jest także niższa, dzięki czemu dochodzi do mniejszej straty kominowej. Kotły kondensacyjne charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji, jednak cena ich zakupu to zwykle dwukrotność ceny tradycyjnych kotłów. Inne parametry pieców gazowych Innym parametrem, który należy wziąć pod uwagę, wybierając piec gazowy, jest moc kotła. Ważne, aby była ona dopasowana do faktycznego zapotrzebowania domu na ciepło, co z kolei zależne jest również od temperatury zewnętrznej. Warto przeanalizować pod tym kątem zakres modulacji mocy grzewczej danego urządzenia – im jest większy, tym kocioł gazowy lepiej dopasowuje pracę do bieżącego zapotrzebowania na ciepło. W wyborze pieca gazowego można kierować się także jego gabarytami oraz sposobem montażu. Do wyboru są piece wiszące – zajmujące niewiele miejsca na ścianie oraz piece stojące – wymagające znacznie większej powierzchni. Piece wiszące z powodzeniem można umieszczać w kuchni lub łazience, bez strat dla strefy przechowywania. Zakaz palenia w kominku. "Inicjatywa samorządów, jest słuszna"