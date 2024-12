W aptece kupisz za grosze. Ta maść działa jak plaster

Na tle szeroko reklamowanych kosmetyków, których producenci fortunę przeznaczają na działania marketingowe i na jak najpiękniejsze ich zapakowanie, produkty kupowane w aptece przypominają raczej brzydkie kaczątko. Ich siłą jest jednak to, że kryją się w nich wysokiej jakości substancje pielęgnacyjne w wyższych stężeniach. Dlatego tych pięć maści aptecznych warto mieć. Nasza skóra nam podziękuje.

Pod nazwą wit. A kryje się grupa związków chemicznych należących do karotenoidów. Często nazwa wit. A bywa stosowana zamiennie ze słowem retinol. Tego ostatniego nie trzeba nikomu przedstawiać.

Maść z wit. A będzie aktywnie działać na rzecz regeneracji i nawilżenia cery, poprawiać jej elastyczność, łagodzić podrażnienia. To jednak nie wszystko. Preparat apteczny doskonale sprawdzi się w pielęgnacji łokci, kolan i pękających pięt. Pomoże także skórze ograniczać stany zapalne i rogowacenie, co zadziała pozytywnie na zmiany trądzikowe.

Maść z alantoiną wesprze regenerację naskórka, łagodzenie stanów zapalnych i nawilżanie skóry. Kiedy ją stosować? Będzie idealna do pielęgnacji drobnych ranek i otarć, podrażnień skóry po goleniu lub zetknięciu np. z nowym proszkiem do prania.

Dawniej kobiety na wsi zrywały kwiat nagietka, rozcierały go w palcach i nakładały na problematyczne obszary skóry. Teraz wystarczy pójść do apteki i można się cieszyć jego właściwościami.

Choć heparyna kojarzy się głównie jako aktywny składni rozrzedzający krew, wykorzystywany w leczeniu żylaków, ma ona też niezwykłe działanie na skórę. Najczęściej stosuje się ją po to, by wesprzeć wchłanianie obrzęków i siniaków.

Maść z heparyną sprawdzi się zatem jako pogromca... cieni pod oczami! Do tego łagodzi stany zapalne, redukuje zaczerwienienia i regeneruje.

