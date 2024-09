Pięć razy mówił "tak". Pierwsze małżeństwo długo trzymał w tajemnicy

Wokalistka ma dużą, patchworkową rodzinę, z której jest dumny. Lider zespołu Ich Troje od 2020 roku jest mężem Poli. Nie jest to jednak pierwsze, a piąte małżeństwo.

Związek rozpadł się, gdyż według wokalistki Wiśniewski zaczął romansować z Mandaryną, jeszcze gdy był jej mężem. Do rozstania doszło w dość napiętej atmosferze. Później artysta rzeczywiście związał się z Martyną "Mandaryną" Mandarynkiewicz. Ich relacją żyła cała Polska. Chyba każdy pamięta ślub w lodowym zamku, który odbył się w 2003 roku. Drugie małżeństwo Wiśniewskiego przeszło do historii niedługo po tym, jak Mandaryna rozpoczęła solową karierę, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek.

Wiśniewski brał ślub jeszcze trzy razy. Z trzecią żoną, Anną Świątczak, pobrał się w Las Vegas w 2006 roku. Jednak i ta relacja nie przetrwała - w 2011 roku byli małżonkowie ogłosili rozwód. Z czwartą żoną, Dominiką Tajner, Wiśniewski był związany od 2012 do 2019 roku. Później wokalista natrafił na Polę, z którą pobrał się w 2020 roku. Małżeństwo przetrwało do dziś.

Ożywioną dyskusję i wiele spekulacji wywołał... udawany ślub Michała Wiśniewskiego z Paulą Marciniak, który odbył się na planie teledysku do utworu wokalistki "Flashing Light". Znany piosenkarz proponował Marciniak dołączenie do Ich Troje, ta jednak wolała się zająć rozwojem kariery solowej.

