Powiedział, która z żon była tą najukochańszą. Obecna będzie zaskoczona

Lider zespołu Ich Troje aż pięć razy brał ślub. W rozmowach z mediami Michał Wiśniewski często wraca wspomnieniami do swoich byłych partnerek, o których przeważnie mówi z czułością. Podczas jednego z ostatnich koncertów wokalista zdecydował się na osobiste wyznanie. Tuż przed kolejnym utworem zawołał "najukochańszą żonę". Nie chodziło mu jednak o obecną wybrankę Polę.

Artysta utrzymuje przyjazne stosunki z byłymi partnerkami, a nawet występuje na scenie z jedną z nich – Anną Świątczak, która jakiś czas temu powróciła do zespołu. Podczas niedawnego koncertu zapowiedział ją w sposób szczególny i ciepły.

Wiśniewski na tym jednak nie zakończył swojej przemowy i zdecydował się nawiązać do wspólnych tatuaży, które zakochani zrobili sobie w przeszłości.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!