Do dziś wspomina słowa Wiśniewskiego. "Nie zapomnę tej rozmowy"

Anna Świątczak dołączyła do zespołu Ich Troje w 2003 roku. To tam poznała przyszłego męża, Michała Wiśniewskiego, za którego wyszła za mąż trzy lata później. Para ma dwie córki: 18-letnią Etiennette Annę i 16-letnią Vivienne Viennę. W 2011 roku podjęli jednak decyzję o rozwodzie. Rok później Anna Świątczak poślubiła perkusistę Michała Żeńcę .

Anna Świątczak i Michał Wiśniewski pozostali w relacjach przyjacielskich. W wywiadzie dla Plejady, piosenkarka wróciła do 2003 roku i słów, które powiedział jej przyszły mąż.

- Zraniło mnie to, że show-biznes okradł mnie z wiary w ludzi - ujawniła w rozmowie.

Jednym z najważniejszych momentów w życiu Anny Świątczak było jednak nawrócenie, które miało miejsce jeszcze przed dołączeniem do Ich Troje.

- Inaczej reaguję ja i inaczej reagują na to one. Ja przejmuję się niepochlebnymi, wręcz hejterskimi komentarzami. One nie mają dla mnie żadnej wartości, ale mnie bolą. Robią na mnie wrażenie, a na dziewczynach... nie - przyznała Świątczak w rozmowie z Plejadą.