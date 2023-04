Piękne szlafroki, przez które nie będziesz chciała wyjść z domu

Szlafroki przyjemne w dotyku

Większość modeli, które znalazły się wśród naszych propozycji, jest uszytych z wiskozy z domieszką elastanu. Wiskoza to sztuczny materiał naturalnego pochodzenia. Brzmi to nieco skomplikowanie, ale oznacza tyle, że pozyskuje się ją z włókien celulozowych drzew iglastych, jednak poddaje się znacznej obróbce chemicznej. Dlatego jest to materiał klasyfikowany, jako sztuczny. Ma jednak niezaprzeczalne zalety. Po pierwsze jest ładny. Nie bez powodu nazywa się go sztucznym jedwabiem. Po drugie ubrania z niego uszyte są trwałe. Po trzecie wiskoza, choć zaliczana do materiałów sztucznych, jest tkaniną oddychającą. Po czwarte jest bardzo przyjemna w dotyku, dlatego wiskozowe szlafroki z powodzeniem można nosić na gołe ciało.