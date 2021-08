Piękno budzi się w nocy... Nałóż tylko dobry krem

Podczas snu wiązania komórkowe skóry rozluźniają się. To idealny moment, by zastosować kosmetyk o intensywnym działaniu, który będzie miał szansę na dotarcie do jej głębokich warstw. Nocna pielęgnacja jest szczególnie ważna dla skóry suchej, ponieważ możesz wtedy użyć kosmetyku o dużo mocniejszej i gęstszej strukturze niż w kremie na dzień. Taki rodzaj skóry bezustannie potrzebuje nawilżenia i odżywienia, dzięki którym będzie gładka i miękka. Kremy do skóry odwodnionej i suchej zapobiegną nieprzyjemnemu uczuciu ściągnięcia i swędzenia. Kładzenie się spać bez nałożenia odpowiedniego kremu to duży błąd, który pogorszy stan cery. Używaj tych intensywnie nawilżających, które dadzą świetne efekty.