Piękny i praktyczny jednocześnie. ASUS Vivobook S 15 to laptop, który urzeka możliwościami

Laptop stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Używamy go w pracy, domu, a nawet na wyjazdach. W ostatnim czasie taki sprzęt stał się jeszcze bardziej przydatny – dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji komputer może usprawnić wiele obszarów naszego funkcjonowania, a przy okazji pomóc opanować całkowicie nowe umiejętności.

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem nowego laptopa, warto zdecydować się na praktyczną, przyszłościową konstrukcję, która posłuży przez wiele lat. ASUS Vivobook S 15 to sprzęt, który ma szansę podbić serca kobiet, nie tylko ze względu na piękny design, ale przede wszystkim na nowoczesną specyfikację i przydatne rozwiązania technologiczne.

Laptop, w którym można się zakochać

ASUS Vivobook S 15 zachwyca prostotą swojego designu, co sprawia, że wygląda stylowo i elegancko. Producent zastosował metalową obudowę typu unibody, która przyciąga wzrok i zapewnia wysoką wytrzymałość. Całość dopełnia precyzyjnie wygrawerowane logo, które dodaje urządzeniu klasycznej wytworności.

Uwagę zwraca 15,6-calowy ekran ASUS Lumina OLED o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 120 Hz, dzięki czemu sprzęt sprawdzi się nie tylko podczas oglądania filmów, ale także przy twórczych zastosowaniach, wymagających dobrego odwzorowania kolorów. Zastosowany panel zapewnia 100 proc. pokrycia palety barw DCI-P3, a do tego wyróżnia się świetnym kontrastem (potwierdzonym certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 600).

Użytkowniczki docenią klawiaturę z podświetleniem RGB (jego kolorystykę można dostosować do własnych preferencji), a także duży i zaawansowany touchpad, który umożliwia sprawne zarządzanie wieloma zadaniami, takimi jak regulacja głośności, dostosowywanie jasności ekranu oraz kontrolowanie odtwarzania multimediów. Całość dopełnia system audio zaprojektowany we współpracy z firmą Harman Kardon, który oferuje wyraźny i realistyczny dźwięk Dolby Atmos.

Na obudowie wyprowadzono dwa superszybkie porty USB4 Typ C, dwa porty USB 3.2 Gen1 Typ A, a do tego wyjście HDMI do podpięcia monitora, czytnik kart Micro SD i złącze audio. Producent zadbał także o bezprzewodową łączność w najnowszym standardzie Wi-Fi 7, dzięki czemu nie trzeba obawiać się o płynne strumieniowanie multimediów, efektywne wykonywanie zadań i szybkie pobieranie plików.

Dzięki kompaktowym rozmiarom nie będzie problemu, by Vivobook S 15 schować do większej torebki lub plecaka – całość ma 14,7 mm grubości, a waga, w zależności od konfiguracji, zaczyna się już od 1,42 kg.

Najnowsze podzespoły i świetne osiągi

ASUS Vivobook S 15 to nowoczesny sprzęt, który zapewnia świetną wydajność do pracy i rozrywki. Komputer podoła nie tylko codziennym zastosowaniom, ale sprawdzi się też w wymagających, twórczych zadaniach. Dzięki doskonałemu ekranowi i zaawansowanej konfiguracji śmiało można wykorzystać go do projektowania, edycji zdjęć i montowania filmów.

Laptop bazuje na całkowicie nowej konstrukcji. Producent zastosował procesor Qualcomm Snapdragon X Elite z wbudowaną jednostką Hexagon NPU do szybkiego przetwarzania obliczeń wykorzystujących sztuczną inteligencję – to obecnie najszybszy tego typu sprzęt dostępny na rynku. Całość wspomaga nawet 32 GB szybkiej pamięci LPDDR5X RAM, zaś na dane przewidziano dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 1 TB.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego procesora laptop zapewnia dłuższy czas pracy w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Wbudowana bateria oferuje pojemność 70 Wh, co pozwoli nawet na 18 godzin nieprzerwanego użytkowania sprzętu (np. odtwarzania filmów). Co ważne, laptop oferuje także funkcję szybkiego ładowania ASUS USB-C Easy Charge, dzięki czemu można liczyć na łatwe i wygodne doładowanie urządzenia z niemal każdego źródła zasilania.

Laptop stworzony z myślą o sztucznej inteligencji

ASUS Vivobook S 15 to pierwsze urządzenie Copilot+ PC z funkcjami Windows AI i specjalnym zestawem aplikacji ASUS AI, które zostały zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu potencjału sztucznej inteligencji i usprawnieniu codziennej pracy i rozrywki. Na klawiaturze znalazł się nawet dedykowany klawisz Copilot, który zapewnia błyskawiczny dostęp do narzędzi systemu Windows bazujących na AI. Pełnię możliwości sprzętu pozwoli wykorzystać nowa aktualizacja systemu Windows 11 24H2.

Vivobook S 15 jest pierwszym modelem wyposażonym w unikalną aplikację AI – StoryCube, oferującą inteligentne, wygodne i zaawansowane funkcje do zarządzania zasobami cyfrowymi. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji aplikacja umożliwia sortowanie, edytowanie, organizowanie i eksportowanie przechwyconych plików.

Narzędzie Cocreator powinni docenić projektanci – pozwala ono przekształcać szkice w profesjonalne projekty graficzne. Z kolei funkcja Live Captions umożliwia dokładne wyświetlanie napisów na żywo.

Ciekawostką jest także technologia ASUS AiSense IR, która reaguje na odwracanie wzroku użytkownika. Funkcja pozwala nie tylko na adaptacyjne ściemnianie ekranu, ale też na blokowanie i odblokowywanie laptopa przy oddalaniu się i powrocie użytkownika – rozwiązanie wpływa nie tylko na prywatność, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo komputera.

Styl i możliwości

ASUS Vivobook S 15 z pewnością przypadnie do gustu użytkowniczkom ceniącym stylowe i eleganckie komputery zarówno do pracy, jak i rozrywki. Dzięki swojej kompaktowej budowie laptop doskonale sprawdzi się również w podróży i na spotkaniach biznesowych.

Ciągle mówimy o praktycznym sprzęcie. Vivobook S 15 jest świetnym wyborem pod względem produktywności, rozrywki i ogólnego komfortu użytkowania. Producent zadbał o nowoczesną specyfikację, która zapewnia bardzo dobre osiągi, także przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, a do tego gwarantuje długi czas pracy na baterii.

Vivobook S 15 będzie dostępny w Polsce od 18 czerwca 2024 r., ale można go już zamówić w przedsprzedaży w cenie od 5999 zł.

Płatna współpraca z ASUS