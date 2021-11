Pielęgnacja rąk jesienią i zimą. Podpowiadamy, jak zadbać o skórę dłoni w chłodne dni

Skóra rąk jest wyjątkowo cienka i wrażliwa, dlatego tak dotkliwie znosi wszelkie zmiany atmosferyczne. Niskie temperatury, zimny wiatr i mróz to czynniki, które mogą poważnie zaburzyć barierę hydrolipidową skóry, a to w dalszej mierze prowadzi do wysuszenia i pękania. Te przykre dolegliwości są nie tylko bolesne, ale także trudne do leczenia, dlatego zdecydowanie lepiej w porę zadbać o ochronę dłoni, żeby nie doprowadzać do tak poważnego stanu. Jak? Najważniejsza jest odpowiednia ochrona w postaci produktów, które stworzą na jej powierzchni naturalną warstwę izolacyjną. W tym celu warto sięgać po skoncentrowane kremy i masła o bogatej, tłustej formule – dzięki temu zapobiegniemy wysuszeniu skóry i przygotujemy ją na trudne czynniki atmosferyczne. Żeby jednak pielęgnacja w pełni działała, produkty do rąk należy stosować regularnie – także wtedy, gdy nie wychodzimy z domu. Najlepiej kremować ręce po każdym myciu, a przed snem nakładać na nie grubszą warstwę preparatów odżywczych – dzięki temu nasze dłonie będą otrzymywały niezbędne odżywcze i odpowiednią porcję nawilżenia, a to sprawi, że staną się bardziej odporne na szkodliwe czynniki zewnętrzne.