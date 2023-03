Pielęgnacja ust – co zrobić, aby mieć gładkie, piękne usta?

Skóra ust ma wyjątkowo cienką warstwę rogową, co powoduje, że jest ona słabiej chroniona przed utratą wody, a niewielka liczba gruczołów łojowych sprawia, że warstwa ochronna nie jest wystarczająca. Co to oznacza? Do demakijażu i oczyszczania wybieraj delikatne kosmetyki wzbogacone o składniki pielęgnujące usta, tak aby ochronić skórę przed ucieczką wody i jej dodatkowo nie podrażnić.