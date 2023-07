Pielęgnacja z perfumerii Sephora dostosowana do potrzeb Twoich włosów

Zainteresowanie klientów kategorią produktów do pielęgnacji włosów i skóry głowy rośnie bardzo dynamicznie. Sephora odpowiada na ten trend oferując na sephora.pl oraz w perfumeriach stacjonarnych już blisko 40 marek produktów do pielęgnacji włosów. Wśród nich cenione przez klientów na całym świecie m.in: Gisou, Aveda, Moroccanoil, Redken, Olaplex czy Unbottled. Również marka własna – Sephora Collection – w swojej ofercie posiada skuteczne i cenione przez klientów produkty pielęgnacyjne do włosów.