Pielęgniarka mocno o pensjach. "W Polsce panuje teraz »zmowa cenowa«"

Post kobiety rozszedł się szeroko po Facebooku i zdobył już ponad 10 tys. reakcji. Duża część komentatorów również widzi niesprawiedliwość w podziale wysokości płac i wspiera "Siostrę Bożennę" oraz inne pielęgniarki. "Jestem sanitariuszem, robię najcięższą robotę za najmniejszą kasę... Nie oszukujemy się, Ochrona Zdrowia w Polsce to dramat... Od ilości personelu, przez płace aż do warunków pracy" - czytamy. "Bardzo dziękuję za ten post, dołączam się do tych mocnych słów - jestem położną" - dodała inna internautka. "Ja wiem jedno. Pielęgniarki i pielęgniarze powinni zarabiać kilkukrotnie więcej w tym kraju. Jesteście bohaterami, chylę Wam czoła jako przyszły lekarz" - skomentowała z kolei inna użytkowniczka.