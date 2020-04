Pielęgniarka pokazuje, dlaczego źle korzystamy z rękawiczek jednorazowych

Rękawiczki jednorazowe i maseczki to nasza broń w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa. Niestety, często zapominamy o ważnych zasadach, bez których noszenie ich nie ma najmniejszego sensu. Medycy na całym świecie starają się uświadomić ludziom, jak ważne jest, by na przykład nie dotykać twarzy rękawiczkami lub jak je zdjąć, by było bezpieczniej.