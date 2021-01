Pierwsza powojenna Miss Polonia. Co słychać u Alicji Bobrowskiej?

Niezwykłe losy Miss Polonia

Przez blisko 17 lat Alicja Bobrowska pracowała w ośrodku dializ, a także zajmowała się dziećmi z Polski, które przyjeżdżały do Kalifornii na operację serca. Poprzednio Bobrowska została zaproszona do Stanów Zjednoczonych w 1958 roku, aby reprezentowała Polskę w konkursie Miss Universe, lecz odrzucono jej wniosek o paszport.

Po powrocie do kraju szykowała się do ślubu. Skupiła się także na napisaniu pracy dyplomowej oraz przygotowaniach do debiutu na deskach krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego. W Polsce o jej sukcesie w USA nikt nie mówił. Kiedy na świat przyszedł syn pary, aktorzy przenieśli się do Warszawy. Stanisław Zaczyk otrzymał etat w Teatrze Narodowym, a Bobrowska pracowała jako spikerka w Telewizji Polskiej.