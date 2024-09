Pierwsza taka sytuacja w historii. "Reakcja ludzi jest imponująca"

Do Oławy zbliża się fala powodziowa. Na apel przytuliska dla bezdomnych zwierząt błyskawicznie odpowiedzieli mieszkańcy, przygarniając do swoich domów sześć psów i 20 kotów. - To pierwsza taka sytuacja w historii, ale też okoliczności mamy wyjątkowe - mówi Wirtualnej Polsce Alicja Michałowicz.