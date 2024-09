Poruszająca relacja. Dzikie zwierzęta same podchodzą do ludzi

Wszyscy nadal wstrzymują oddech, patrząc na to, co dzieje się na południu Polski. W miejscach, gdzie woda zaczęła trochę opadać, oczom ukazują się opłakane skutki działania żywiołu. Pracownicy różnych służb wciąż mają pełne ręce roboty.

"To nie ludzie, to hieny". Walczą nie tylko z wielką wodą

"To nie ludzie, to hieny". Walczą nie tylko z wielką wodą

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!