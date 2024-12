Te psy nie powinny spać z właścicielami. Ekspertka przestrzega

Właściciele psów dzielą się na dwie grupy. Jedni bez zastanowienia pozwalają swoim ukochanym pupilom na wspólne spanie. Drudzy natomiast są przeciwni takiej praktyce. Najważniejsze jest jednak to, aby do wyboru podejść świadomie, kierując się kilkoma istotnymi kryteriami. Dla niektórych psich ras lepiej jest spać na swoim legowisku.

Cytowana przez "Świat zwierząt" dr Katy Alexander z brytyjskiego Blue Cross wskazuje, że niektóre psy nie powinny przebywać w jednym łóżku z właścicielem przez wzgląd na swoje bezpieczeństwo. Weterynarz kieruje swoją radę zwłaszcza do osób, które posiadają małe psy, szczenięta oraz zwierzęta, które mają trudności z poruszaniem się.

Pies patrzy ci w oczy? Wiemy, co to znaczy

Pies patrzy ci w oczy? Wiemy, co to znaczy

Higiena i czyszczenie łapek przed pójściem spać to podstawa. W przypadku długiej sierści u zwierzęcia, warto ją wyczesać przed snem. Pies powinien mieć także bezpieczne miejsce do spania - chyba że znajdzie sobie miejsce w rogu łóżka, z którego bez trudu będzie mógł zejść. Alternatywnie, ustawienie psiego legowiska w kąciku sypialni pozwoli pupilowi widzieć właścicieli, jednocześnie śpiąc na swoim miejscu.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!