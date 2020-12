Piontkowski o wakacjach i egzaminach. Przewiduje zmianę terminów?

Gościem "Newsroomu" WP był Dariusz Piontkowski, wiceszef Ministerstwa Edukacji Narodowej. Polityk odpowiedział na pytania dotyczące zdalnego nauczania, a także planów ministerstwa co do wakacji i terminów egzaminów. - Na razie nie ma żadnych decyzji dotyczących terminów wakacji. Mamy nadzieję, że do tego czasu większość osób będzie już zaszczepiona, dzięki czemu opanujemy chorobę i będzie można wrócić do normalnego trybu, także w edukacji - powiedział Piontkowski. Podkreślił też, że wszystkie działania będą podejmowane w zależności od sytuacji epidemicznej, jednak na razie nie ma planów na zmianę harmonogramu roku szkolnego. - Chcemy, aby wakacje i egzaminy odbyły się w ustawowo przewidzianym terminie - mówił polityk.

Rozwiń