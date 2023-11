Piosenkarka podsumowała Polaków. Jej słowa mogą zaboleć

- Ja nie lubię ogólnie rozmawiać o pieniądzach - zaznaczyła na wstępie, dodając, że "to jest temat, o którym nie powinno się rozmawiać". - Ja mówię, że każdy zarabia to, na co sobie zapracuje. Trzeba liczyć się z tym, że niektórzy podają stawki, nie oddzielając od tego menedżerów, członków zespołów, podatków i tak dalej. My też się rozliczamy z tego. My też uczciwie pracujemy, zarabiamy — wyjaśniła.