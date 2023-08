Wrzuciła zdjęcie z basenu. Miała na sobie strój z wycięciami

Magdalenie Narożnej w sezonie letnich festiwali muzycznych udało się wybrać na kilkudniowy urlop do Hiszpanii – co relacjonowała oczywiście na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 200 tys. internautów. "To jest kraj, w którym mogłabym żyć" – napisała w jednym poście. "To był krótki, ale jakże owocny urlop. Pokochałam Hiszpanię jeszcze bardziej. Tego mi było trzeba!" – skwitowała w drugim.