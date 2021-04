Piotr Kraśko pogodził się z Moniką Zamachowską. Po latach zapanowała między nimi zgoda

Od wielu lat relacje między Moniką Zamachowską a Piotrem Kraśko, delikatnie mówiąc, były złe. Kilka lat temu cioteczne rodzeństwo mocno się poróżniło. Nie do końca wiadomo, o co chodziło, jednak na przestrzeni czasu napięcie było wielokrotnie wyczuwalne.

Wieloletni konflikt między Zamachowską a Kraśko

Monika stwierdziła, że praca w śniadaniówce dla tak cenionego dziennikarza informacyjnego to ujma.

- Szkoda, że Piotrek zamiast być szefem programu informacyjnego, prowadzi śniadaniówkę. On miał misję, a mu ją brutalnie przerwano. To bardzo przykre – mówiła prezenterka w jednym z wywiadów.

Wreszcie zapanowała zgoda

