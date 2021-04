Piotr Kraśko z żoną budują rezydencję. Wybrali malownicze Mazury

Piękna willa Kraśków na Mazurach

Bardzo ważnym dla obojga jest wieś Gałkowo na Mazurach. To właśnie tam się poznali i w późniejszym czasie zorganizowali swój ślub i wesele. Nic dziwnego, że zdecydowali wybudować w tym ważnym dla nich miejscu wybudować wymarzony dom. Małżeństwo swoje życie dzielą pomiędzy Warszawą i Gałkowem, ale szczególnie na Mazurach zaczęli spędzać coraz więcej czasu.

W Gałkowie mieści się także rodzinna posiadłość Karoliny Ferenstein-Kraśko oraz stadnina koni, w której regularnie odbywają się zawody jeździeckie. Do tego malowniczego miejsca co roku przybywa wiele gwiazd z polskiego show-biznesu – możemy zobaczyć Kingę Rusin, Agnieszkę Woźniak-Starak czy Katarzynę Sokołowską.

"Dworek Piotra i Karoliny powstaje zaledwie 50 m od jej rodzinnej posiadłości. Oboje lubią starodawne klimaty i kochają konie. W Gałkowie spędzają każdą wolną chwilę. Chcą mieć jednak więcej oddechu dla siebie i dzieci, więc pomyśleli o własnym domu. Gdyby nie pandemia, być może już by się wprowadzali. Na szczęście prace znów ruszyły pełną parą" - czytamy w tabloidzie.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!