Piotr Szwedes poznał swoją ukochaną, gdy była rok przed maturą. Ich miłość trwa do dziś

Piotr Szwedes w 1995 roku zyskał ogromną popularność. To właśnie tego roku w kinach wyświetlano film z jego udziałem pt. "Młode wilki". Miał wtedy 27 lat. Latem aktor pojechał do Mikołajek, by nieco odpocząć. Któregoś dnia wszedł do knajpki swojego przyjaciela Wojciecha Malajkata, a oczy wszystkich kobiet od razu zwróciły się w jego stronę. Tylko jedna zdawała się być nim zupełnie niezainteresowana.