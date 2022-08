Zakochała się w Jakimowiczu na planie "Młodych Wilków" i to był błąd. Jak zmieniła się Agnieszka Czekańska?

Związek z Jarosławem Jakimowiczem okazał się dla niej bardzo bolesny

Na planie "Młodych Wilków" Agnieszka Czekańska poznała m.in. Pawła Deląga, Piotra Szwedesa, Dariusza Kordka i Jarosława Jakimowicza. Do tego ostatniego zapałała gorącym uczuciem. Choć ich związek był ponoć bardzo burzliwy, to młoda aktorka w rozmowach z prasą nazywała Jakimowicza swoim narzeczonym i mówiła, że chce z nim spędzić resztę życia. Jednak bardzo się rozczarowała. W jednym z wywiadów aktor powiedział bowiem, że poszukuje "seksownej partnerki". Te słowa były ciosem, który zaważył o rozstaniu. Niestety "Młode Wilki" były wtedy jeszcze w trakcie montażu. Nie wiedząc do końca dlaczego, większość scen z Czekańską została wtedy wycięta.