Życie Piotra Garlickiego nie było usłane różami. Ma na koncie dwa nieudane małżeństwa

Piotr Garlicki wyprowadził się z domu w wieku 17 lat, ponieważ nie dogadywał się ze swoim ojczymem. Zaczął studia na kierunku filologia orientalna. Jednak czuł, że to nie jest to, co go tak naprawdę interesuje. Gdy zrezygnował z edukacji, od razu wcielono go do wojska. Po odbyciu zasadniczej służby za namową Jacka Woszczerowicza postanowił zdawać do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Zdał ją bez problemów i w latach 70. oraz 80. zaczął pojawiać się w różnych popularnych produkcjach.