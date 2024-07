Wrzuciła fotki z lotniska. Skrócona wersja dresów to hit na lato

Karolina Pisarek nie może narzekać na brak pracy. Modelka dopiero co wróciła z wakacji, a już musiała udać się w podróż do Turcji w celach służbowych, o czym poinformowała na swoim Instagramie. Chcąc zapewnić sobie wygodę, wskoczyła w sportowy komplet. W opublikowanym nagraniu wyznała, że dostała o niego bardzo dużo pytań. O jaki komplet chodzi?

Karolina Pisarek jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją niespełna milion osób. Była uczestniczka "Top Model" spełnia się w roli modelki i influencerki. Nie może narzekać na brak obowiązków, bowiem zaraz po powrocie z Meksyku udała się do Turcji, gdzie pracuje nad "sekretnym projektem".

Za pośrednictwem InstaStories opublikowała zdjęcie z lotniska. Podróż samolotem wymaga wygodnego outfitu. Oversizowe koszulki, legginsy czy dresy są jak najbardziej wskazane. Modelka postawiła na sportowy komplet w pastelowym odcieniu niebieskiego. Taka skrócona wersja dresów to strzał w dziesiątkę na lato.

Zarówno koszulka, jak i spodenki zostały wykonane z lekkiej i przewiewnej tkaniny frotte. Całość wpisuje się w konwencję "tennis core" bowiem koszulka o głębokim dekolcie w kształcie litery "V", miękkim kołnierzyku i obniżonej linii ramion do złudzenia przypomina polówki noszone przez tenisistki.

Komplet Karoliny Pisarek to hit

