Wskoczyła w plisowaną "miniówkę". Lansuje głośny trend

Karolina Pisarek i Roger Salla po raz kolejny polecieli do Stanów Zjednoczonych . Tym razem ich celem były duże wydarzenia sportowe – gala UFC oraz mecz w ramach turnieju piłkarskiego Copa América. W końcu nie od dziś wiadomo, że są parą "sportowych freaków", którym kibicowanie sprawia ogromną frajdę. Widać to jasno i wyraźnie na zdjęciach oraz filmikach, które trafiły na instagramowy profil modelki.

Ale pamiętajmy, że każdy nowy post to nowa stylizacja. W ten sposób ubraliśmy fokus na look wpisujący się w trend "tennis core" . Słowami wyjaśnienia, wszystko zaczęło się od Zendayi , która kilka miesięcy temu zaczęła promować film "Challengers". Aktorka wciela się w nim w tenisistkę.

Teraz każda fashionistka chce wyglądać tak, jakby zeszła właśnie z kortu tenisowego. I nie mamy tu na myśli potu lejącego się po czole. Chodzi o charakterystyczny strój – zazwyczaj cały biały, kusy, ale przy tym komfortowy. Karolina Pisarek udowodniła, że śledzi bieżące trendy, wskakując w biały total look z plisowaną minispódniczką oraz obcisłą polówką w wersji crop . Wygląda jak rasowa tenisista?

