Plaga w polskich szpitalach. Pacjenci ujawniają szokujący proceder

Był to czas pandemii, co dodatkowo komplikowało życie osobom przebywającym na oddziale. – Zakazano odwiedzin, dlatego nikt z zewnątrz nie mógł wejść i zostawić nam jedzenia. Przekazywano je na portiernię z odpowiednio opisaną karteczką. Nie muszę chyba mówić, po jakim czasie to trafiało do nas. Nie było nawet możliwości zejścia do stołówki na dole. Przez cały pobyt żywiłam się tylko kanapkami. Chyba nie tak to powinno wyglądać? Roczne dziecko dostaje już zupę, to dlaczego dziewięciomiesięczne nie może, skoro je prawie wszystko? – zastanawia się Ewelina.