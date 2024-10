Plama z wosku na ubraniu? Tym sposobem usuniesz ją bez trudu

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Wiele kobiet lubi ozdabiać mieszkanie świecami. Problem pojawia się w momencie, kiedy wosk wyleje się i wyląduje na ubraniu. Okazuje się, że nie ma powodu do większych zmartwień. Istnieją proste patenty, aby to skutecznie naprawić.

Każdy z nas ma swoje ulubione ubrania, których pod żadnym pozorem nie chciałby zniszczyć. Życie pisze jednak różne scenariusze i czasami zdarzają się małe wpadki. Nawet najpiękniejsza kreacja może zostać poplamiona woskiem np. podczas romantycznej kolacji przy świecach. Nie musisz się jednak martwić. Sytuacja jest do opanowania. Warto skorzystać z niezawodnego triku, dzięki któremu pozbędziesz się problemu w kilka chwil.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak pozbyć się plamy z wosku? Skorzystaj z tej metody

Usunięcie wosku z ulubionego ubrania może być prostsze niż się wydaje. Wystarczy, że schłodzisz plamę miejscowo, przykładając do niej kostki lodu lub włożysz całą kreację do zamrażarki.

Jak to zrobić? Zabezpiecz ubranie szczelnym woreczkiem lub folią i umieścić je w zamrażarce na kilka godzin. Niska temperatura sprawi, że wosk stwardnieje i stanie się łatwiejszy do usunięcia. Jeśli nie masz czasu na czekanie, użyj kostek lodu. Połóż je bezpośrednio na plamę i zostaw na kilka minut. Lód zadziała tak samo jak zamrażarka, tylko miejscowo. Wosk po chwili zmieni konsystencję z płynnej na stałą i łatwiej będzie się go pozbyć.

W kolejnym kroku zdrap zanieczyszczenia z tkaniny przy pomocy noża lub innego płaskiego narzędzia. Pamiętaj, aby zrobić to ostrożnie, żeby przypadkiem nie zrobić dziur w materiale. Jeśli zauważysz tłustą plamę po wosku, spróbuj zwalczyć ją odrobiną wody z kroplą płynu do mycia naczyń. Później wypierz ubranie jak zwykle.

Alternatywa dla zamrażarki. Szybko pozbędziesz się problemu

Do walki z plamą wosku możesz wykorzystać żelazko. Na zaplamione woskiem ubranie połóż papier śniadaniowy lub bibułę. Do ubrudzonego woskiem miejsca przyciskaj rozgrzane żelazko tak długo, aż plama całkowicie się rozpuści i przyklei do papieru. Następnie wypierz ubranie i gotowe!

Jeśli wosk pobrudził materiałowe lub zamszowe buty najlepiej sprawdzi się talk, zmielona kreda albo skrobia ziemniaczana. Powstałą na butach plamę rozgrzej (np. suszarką), a następnie posyp ją wybranym produktem. Odczekaj chwilę i odkurz plamę. W razie potrzeby powtórz czynność, aż do zadowalającego cię efektu.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!