Wsyp do umywalki i zalej wrzątkiem. W mig odetkasz odpływ

Zatkany odpływ w łazience może przytrafić się każdemu. Przyczyny mogą być różne. Najczęstszym powodem są zalegające resztki włosów, mydła czy osadów mineralnych. Ich nagromadzenie się sprawia, że woda przestaje swobodnie spływać. Zanieczyszczenia gniją w rurach, co prowadzi do nieprzyjemnych zapachów.

Co trzeba zrobić? To bardzo proste. Zaczynamy od wsypania szklanki sody oczyszczonej do odpływu, a następnie dolewamy dwie szklanki octu. Ważne, by zachować proporcję 1:2. Połączenie składników wywoła reakcję chemiczną (powstanie obfita piana), która pomoże rozpuścić zalegające resztki organiczne i zanieczyszczenia.