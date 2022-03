Plastik. Nie taki straszny, jak go malują

Plastik wszedł do masowej produkcji w latach 50. XX w. Tylko do 2017 r. wyprodukowano go ponad 9 mld ton, z czego jedynie 9 proc. poddano recyklingowi (1). Jak widzicie, w tym temacie jest bardzo wiele do zrobienia. Na szczęście duże koncerny także zdają sobie z tego sprawę i coraz bardziej świadomie podchodzą do produkcji opakowań swoich produktów, stawiając na rPET, czyli korzystając z butelek "z drugiego obiegu" i ograniczając przy tym produkcję nowego plastiku.