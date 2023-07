Plaże w Hurghadzie i molo w Sopocie – gdziekolwiek jesteś, odpoczywaj w dobrym stylu!

Kto powiedział, że na wakacje trzeba zabierać tylko praktyczne, ale nudne i niemodne rzeczy, których "nie będzie szkoda", jeśli się zniszczą lub zgubią? Urlopowy wyjazd to przecież doskonała okazja, by poczuć się naprawdę dobrze i pięknie – a o to trudno w wyciągniętym T-shircie i spranych spodenkach. Dlatego ten urlop spędź naprawdę stylowo! Mamy dla ciebie kilka inspiracji i porad.