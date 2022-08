Plecak nie tylko do szkoły. 4 modele, którymi będziesz chciała zastąpić swoje torebki

Czy plecak może świetnie zastąpić damską torebkę? Oczywiście! Znalazłam kilka modeli, które są na to świetnym dowodem. Co najważniejsze – są pakowne. Pomieścisz w nich to wszystko, co w torebce, którą zabierasz ze sobą do pracy. Wyglądają równie elegancko, jak torebki. Nie są to tornistry w wersji dla dorosłych, jak niektóre z was mogłyby sobie pomyśleć. To po prostu ładne torebki, które zamiast paska, mają ramiączka do założenia na plecy. Największą zaletą takiego rozwiązania są wolne ręce. Nie musisz trzymać w nich torebki, możesz zając je czymś innym. Np… zakupami. Oj tak, na zakupach najbardziej doświadcza się wygody płynącej z posiadania plecaka. Z tym wiąże się jeszcze jeden atut, mianowicie zdrowe plecy. Torebkę nosimy na jednym ramieniu, zawsze tym samym. I to bez względu na to, ile rzeczy do niej napakujemy. Możemy się nabawić przez to asymetrii, skrzywienia, bólu… Plecak jest zdecydowanie bardziej przyjazny naszym plecom (o ile nosimy go prawidłowo, na obu ramionach!).