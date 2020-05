WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda Artykuł Sponsorowany 37 min. temu Plisy - idealny wybór do salonu Salon to jedno z najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeń w domu. Jest to wizytówka całego domu, świadczy o guście i dobrym smaku właściciela. Jest to miejsce, w którym spędza się czas wolny, odpoczywa, przyjmuje gości. Warto zadbać, aby salon był urządzony przytulnie, funkcjonalnie, zgodnie z panującymi trendami. Salon pełnie głównie funkcje wypoczynkowe, dlatego powinien być wyposażony w wygodne siedziska, kanapy, fotele. Ważne są stoliki i regały, na których będzie można ustawić sprzęt RTV, kubek z kawą czy podać ciasto dla gości. Urządzając salon, warto wybrać jeden dominujący styl, do którego dobrane będą wszystkie elementy. Dzięki temu we wnętrzu zapanuje harmonia, tak potrzebna w dzisiejszym świecie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Artykuł sponsorowany Okna w salonie – pomysły na aranżacje Dużą rolę w salonie odgrywają okna. Często są duże i wysokie, dzięki temu zapewniają dużą ilość światła, które zawsze nastraja optymistycznie. Naturalne światło jest najlepsze dla oczu, poprawia samopoczucie i wyzwala pozytywne emocje. Widoczna za oknem zieleń pozwala się wyciszyć i zrelaksować, bez wychodzenia z domu. Warto zadbać, aby okna były ciekawie udekorowane, tak, aby stanowiły uzupełnienie całego salonu. Propozycji aranżacji jest mnóstwo, warto je poznać i wybrać propozycją optymalną dla swoich potrzeb. Podstawowe dekoracje okienne to firany i zasłony, ale w nowoczesnych wnętrzach coraz częściej są zastępowane przez różnego rodzaju rolety, plisy i żaluzje. Dekoracje okienne powinny komponować się z kolorami i tkaninami, które występują w salonie. Ciekawa aranżacja okna pozwala całkowicie odmienić wnętrze, nadać mu charakter i indywidualne cechy. Daje również poczucie intymności i prywatności, chroni przed wzrokiem wścibskich sąsiadów. Plisy okienne – niebanalna dekoracja do salonu Plisy, czyli inaczej żaluzje plisowane to jedna z bardziej uniwersalnych osłon okiennych (można je znaleźć np. tutaj: rolety.eu ). Posiadają harmonijkowy układ materiału, który sam w sobie jest dekoracyjny. Dzięki uniwersalnemu charakterowi można je stosować na każde okna, niezależnie od ich kształtu i wielkości. Do salonu można wybrać jeden z trzech głównych rodzajów plis, tzn. zwykle plisy zacieniające wnętrze, plisy podgumowane oraz plisy termoizolacyjne, które w lecie zatrzymują nadmiar promieniowania słonecznego, a w zimie pozwalają zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu Plisy pozwalają stworzyć ciekawą aranżacje salonu, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego dostępu do światła oraz zachowaniu prywatności. Dużą zaletą plis jest dwukierunkowa obsługa, która pozwala na precyzyjne przysłonięcie fragmentu okna na dowolnej jego wysokości. Plisy występują w wielu kolorach, są produkowane z tkanin o różnej grubości i fakturze, dlatego z powiedzeniem można dopasować je do każdego wnętrza. Plisy bardzo dobrze komponują się z nowoczesnym stylem, pasują do prostych, minimalistycznych form. Przy wyborze plis należy uwzględnić nie tylko styl pomieszczenia, ale również jego wielkość. Podstawowa zasada mówi, aby w małych salonach stosować gładkie, jasne plisy, które optycznie powiększą nieduże wnętrze. Idealnie sprawdzą się plisy w odcieniach bieli, beże, szarości czy pastele. Duże salony pozwalają na większą różnorodność, można w nich zaszaleć i zastosować plisy w intensywnych kolorach żółci, zielenie, czerwieni, a nawet czerń czy granat. Na dużych oknach sprawdzą się plisy wzorzyste, które mogą stanowić główny element dekoracyjny salonu. W taki przypadku należy pamiętać, aby zachować umiar przy wyborze pozostałych elementów wyposażenia. Kolory plis mogą wpływać na samopoczucie lokatorów. Spokojne barwy będą miały odprężający, relaksujących charakter, a żywe i soczyste będą bardziej energetyczne i pobudzające do działania. Dekoracje okna w salonie jest bardzo ważna, pozwala niewielkim kosztem, bez generalnego remontu, zmienić charakter pomieszczenia. Decydując się na plisę, można mieć pewność, że rozwiązanie będzie wspaniałą dekoracją, pomoże walczyć z upałem oraz uczyni wnętrze bardziej przestronnym i przytulnym.

