Płomień w kuchence gazowej zmienia kolor? Sygnał, że coś jest nie tak

Niebieski kolor płomienia w kuchence gazowej jest oznaką prawidłowego spalania gazu. Czysty, niebieski płomień wskazuje, że gaz ziemny spala się w pełni, wydzielając maksymalną ilość ciepła przy minimalnym tworzeniu się niebezpiecznych substancji. To dowód na odpowiednie działanie kuchenki, gdzie dostęp tlenu jest idealnie zbalansowany.

Jednak płomienie pod palnikami mogą przybierać też inne barwy. Czy jest to powód do niepokoju? W większości przypadków nie. Ale taki stan rzeczy świadczy o pewnych nieprawidłowościach – najczęściej po prostu o niepełnym procesie spalania. Warto też zaznaczyć, że kolor płomienia nie ma nic wspólnego z jakością dostarczanego gazu.

Żółty lub pomarańczowy odcień płomienia oznacza, że coś jest nie tak. Taki kolor może sugerować niecałkowite spalanie gazu, co może prowadzić do tworzenia szkodliwych gazów, takich jak tlenek węgla. Przyczyną może być zanieczyszczenie palników lub nieprawidłowy dopływ tlenu.

