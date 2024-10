Co najbardziej szkodzi zmywarce? Mało kto wskazuje dobrą odpowiedź

Zmywarka do naczyń zmywarki zmywanie kapsułki do zmywarek talerze

Zmywarka to jeden z najważniejszych sprzętów w domu. Dzięki temu niepozornemu urządzeniu codzienne obowiązki stają się o wiele łatwiejsze. Za jej sprawą zaoszczędzamy czas i pieniądze. Możemy także zapomnieć o staniu przy zlewie i ręcznym myciu sterty brudnych naczyń po każdym posiłku. Warto jednak przestrzegać kilku zasad, dzięki którym zmywarka będzie latami wyglądać jak nowa.

Jak dbać o zmywarkę, aby służyła jak najdłużej?

Co kilka tygodni warto sprawdzić filtr w zmywarce i usunąć z niego wszelkie resztki jedzenia. Zatkany filtr to nie tylko problem z efektywnością mycia, ale także źródło nieprzyjemnych zapachów. Warto również na bieżąco kontrolować stan uszczelek i drzwiczek urządzenia. Nieszczelności mogą prowadzić do przecieków wody, a nikt nie chce przecież męczyć się z zalaną kuchnią.

Aby zmywarka działała prawidłowo przez długi czas, należy używać produktów dedykowanych wyłącznie temu urządzeniu np. kapsułek do zmywarek czy nabłyszczacza. Nie można nawet pomyśleć o wlaniu do zmywarki płynu do mycia naczyń. Kto już raz popełnił ten błąd, wie, z czym to się wiąże. Co może się stać? Morze piany, wylewającej się z każdej, nawet najmniejszej szczeliny, której ciężko się pozbyć. To może skończyć się uszkodzeniem sprzętu i zalaniem pomieszczenia.

W celu zdezynfekowania zmywarki, warto od czasu do czasu puścić "puste mycie" z samym detergentem, wybierając program z wysoką temperaturą. Taki zabieg pomoże wyczyścić wnętrze urządzenia oraz pozbyć się osadów gromadzących się w zakamarkach.

Najczęściej popełniane błędy. Tego nie rób swojej zmywarce

Niepoprawne układanie talerzy w zmywarce to powszechny problem, który może znacznie obniżyć efektywność mycia. Ogromnym błędem jest umieszczanie talerzy, jeden na drugim. W ten sposób blokuje się dostęp wody do powierzchni naczyń, co skutkuje nierównomiernym czyszczeniem.

Kluczowy jest kierunek ustawiania naczyń. Talerze należy układać tak, aby ich brudna strona była zwrócona ku dolnej części urządzenia. Dzięki temu detergent z wodą swobodnie dotrze do wszystkich zabrudzeń i skutecznie się ich pozbędzie.

Mocno zabrudzone naczynia, w szczególności talerze czy garnki często wymagają wstępnego opłukania z resztek jedzenia. Niespłukane uprzednio odpadki mogą gromadzić się w filtrze, co przyczynia się do jego stopniowego zatykania. Niesprawny filtr oznacza mniejsze ciśnienie wody i słabsze efekty mycia. To prosta droga do tego, aby naczynia po zakończonym cyklu mycia były nadal brudne, a filtr całkowicie niedrożny.

W najgorszym wypadku może dojść do zapchania się odpływu i usterki zmywarki. Lepiej zatem poświęcić dodatkową chwilę na pozbycie się resztek jedzenia z naczyń, niż później wydawać niemałe pieniądze na kosztowne naprawy sprzętu AGD.

