Była jedyną Polką na okładce "Playboya". Po 27 latach wraca na wybieg

Bogna Sworowska jest niekwestionowaną ikoną mody. Pod koniec lat 90. nagle wycofała się ze świata modelingu. W najnowszym wpisie poinformowała, że wraca na światowe wybiegi. "Hello London! Po ponad 27 latach chciałabym wrócić na rynki zagraniczne, w tym na pokazy, startuję od London Fashion Week" - czytamy we wpisie.

Karierę zaczęła jako 16-latka. Rozpoczęła współpracę z "Modą Polską". W 1983 roku wyjechała do Mediolanu. Brała udział w sesjach zdjęciowych i pokazach mody. Prawdziwy przełom nadszedł cztery lata później. Wystartowała w konkursie "Miss Polonia". Zdobyła dwa tytuły — II Wicemiss i Miss Foto.

Wygrała wycieczkę do Chicago. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych zgłosiła się do amerykańskiej agencji modelek. Kontrakt umożliwił jej udział w światowych pokazach mody. W 1990 roku wystąpiła na okładce "Playboya".

Mimo wielu sukcesów, pod koniec lat 90. wycofała się ze świata mody. Straciła narzeczonego, Sergieja. Para przebywała wówczas w Paryżu. Mężczyzna usłyszał dzwonek do drzwi. Poszedł je otworzyć. Nagle rozległ się strzał.

To dramatyczne przeżycie odbiło się na psychice modelki, która przeszła załamanie nerwowe.

Wróciła dopiero w 2023 roku. I to w wielkim stylu. Pojawiła się na okładce magazynu "Elle", która odbiła się szerokim echem w mediach. Wkrótce ponownie zagości na światowych wybiegach . Po raz kolejny udowodni, że moda nie zna wieku.

