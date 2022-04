Ma za sobą traumatyczne przejścia. "Widziałam, że coś jest nie tak"

Bogna Sworowska 21 listopada 1994 roku straciła ukochanego narzeczonego. Para przebywała w Paryżu. Siergiej szykował się na podróż do Moskwy. Był środek nocy. Do mieszkania nagle ktoś zadzwonił. Potem rozległ się strzał. To, przez co przeszła była modelka mrozi krew w żyłach. W rozmowie z magazynem "Pani" Sworowska opowiada o tym, jak wyglądało jej życie po śmierci narzeczonego.