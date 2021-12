Po 32 latach odeszła z Kościoła. Mówi, z czym musiała się zmierzyć

Wtedy jeszcze nie wiedziałam, czy będę chciała mieć więcej dzieci, i odebranie mi decyzyjności było dla mnie dużym ciosem. Jeśli zajdę w ciążę, która okaże się trudna, nie będę mogła zadecydować, czy chcę przyjąć to dziecko. To, co się dzieje teraz, jest dla mnie pogłębieniem traumy, którą zaserwowano Polkom. I już się nie odżegnuję, że mnie to nie dotyczy.