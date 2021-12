18 lat była zakonnicą. Mówi, co się działo w zgromadzeniu

Dostałam od zgromadzenia ok. 2,5 tys. zł na start. Miałam trochę świeckich ubrań po mamie. Zamieszkałam w mieście mojego brata i moi przyjaciele udostępnili mi wtedy bezpłatnie miejsce do mieszkania. Znam jednak taką siostrę, która została zupełnie z niczym. Zadzwoniła do znajomego księdza, żeby odebrał ją spod bramy klasztoru i potem organizowano dla niej jakąś pomoc. Siostry od momentu wstąpienia do zakonu mają bardzo ograniczone kontakty ze światem zewnętrznym.