Po ulicy paradowała w mini. Ale furorę zrobiły jej buty

Anna Maria Sieklucka wskoczyła w mini

Wydać by się mogło, że jesień nie zachęca do noszenia krótkich spódniczek. Okazuje się jednak, że to obecnie jeden z najgorętszych hitów tego sezonu. W sklepach pełno jest przede wszystkim jednego modelu, który króluje obecnie m.in. na Instagramie. Chodzi oczywiście o spódnicę z charakterystycznymi zakładkami.