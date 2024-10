Pobrali się w Toskanii. Tak wspominała ważny dzień rok po ślubie

2 października 2024 roku w mediach pojawiła się informacja o rozpadzie związku Kaczorowskiej i Peli. Choć sami małżonkowie nie zabrali głosu, rozstanie potwierdziła na łamach Pudelka osoba z ich bliskiego otoczenia. Ani celebrytka, ani tancerz nie odnieśli się do tych doniesień.

Agnieszka Kaczorowska, znana głównie z roli Bożenki w serialu "Klan", oraz Maciej Pela, utalentowany tancerz pobrali się 7 września 2018 roku. Zdecydowali się na uroczystość za granicą, by uczynić ten dzień jeszcze bardziej wyjątkowym. Ceremonia odbyła się w malowniczej toskańskiej wsi.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela pobrali się we Włoszech. Na ceremonii byli obecni jedynie rodzina oraz najbliżsi przyjaciele pary. Toskania, z jej przepięknymi krajobrazami i spokojem, była doskonałą oprawą dla romantycznej uroczystości. Wesele odbyło się w historycznej willi z widokiem na winnice i zielone wzgórza. Agnieszka i Maciej zadbali o każdy detal, od wyboru menu po oprawę muzyczną . Goście mogli delektować się lokalnymi winami oraz kuchnią, którą przygotowywali najlepsi szefowie kuchni z regionu.

Para, decydując się na ślub za granicą, liczyła, że uniknie w ten sposób zainteresowania paparazzi. Małżeństwo pojawiło się w programie "Śluby gwiazd". Wówczas okazało się, że mało brakowało, a z ceremonią byłyby poważne problemy. Zakochani udali się do jednego z toskańskich urzędów, aby zarezerwować termin. Urzędniczka zapewniła, że zapisała 7 września . Pięć dni przed ślubem Kaczorowska i Pela mieli dopełnić urzędowe formalności, na jaw wyszło, że pracownica zamiast 7 września wpisała... 7 grudnia.

Przed oczami narzeczonych już malowało się przekładanie całej uroczystości. Na całe szczęście nikt inny nie zarezerwował interesującej ich daty i ostatecznie do ślubu doszło w planowanym terminie, czyli 7 września.

