Pochowała czterech partnerów. Mówili o niej "czarna wdowa"

Pierwszym mężem Marzeny Kipiel-Sztuki był reżyser i producent Konrad Sztuka, z którym artystka po dziesięciu latach małżeństwa postanowiła się rozwieść. Jak przyznała tygodnikowi "Na Żywo", była wówczas za bardzo skupiona na swojej karierze, co w konsekwencji doprowadziło do końca ich związku.

"Po jego śmierci załamałam się, dopadła mnie depresja i koniec końców wylądowałam w ośrodku psychiatrycznym. Tak naprawdę doszłam do siebie po pięciu latach" - mówiła z kolei w "Fakcie".

Marzena Kipel-Sztuka wyznała, że z powodu jej doświadczeń czasem nazywano ją "czarną wdową". "Usłyszałam to kilkukrotnie. Że mam złą karmę, która powoduje śmierć najbliższych. Gdybym przejmowała się takim stwierdzeniami, do dziś nie wyszłabym z ośrodka" - mówiła w "Fakcie".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!