Wspomniała Kipiel-Sztukę. Próbowała namówić ją do przeprowadzki

9 czerwca w wieku 58 lat zmarła Marzena Kipiel-Sztuka. Aktorka od ponad 23 lat wcielała się w rolę serialowej Haliny Kiepskiej w produkcji Polsatu. Jedną z bliższych znajomych Kipiel-Sztuki była Joanna Kurowska, która w ostatnio udzielonym wywiadzie wypowiedziała się na temat przyjaciółki. Okazuje się, że to właśnie ona namawiała Marzenę Kipiel-Sztukę do przeprowadzki do Wrocławia.