Pochwaliła się dziećmi. Ich świadomość może zadziwić

"Czas na show. Drag Me Out" to nowa propozycja TVN-u. W programie celebryci zmierzą się z wyzwaniem, jakim będzie wcielenie się w drag queen. Występy będzie oceniać jury, w którego składzie pojawi się Anna Mucha. Aktorka podkreśliła, że jest zaszczycona, mogąc wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Jak sama przyznała, bardzo jej zależało, aby 12-letnia Stefania i 9-letni Teodor o nowym zajęciu mamy dowiedzieli się od niej samej.