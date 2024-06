Wieniawa odsłoniła brzuch. Pozowała w plisowanej spódniczce

Z chęcią wracamy do ubrań, które królowały wiele lat temu. W końcu nie bez powodu mówi się, że moda lubi zataczać koło. Tak też jest w przypadku strojów w stylu Y2K, które w ostatnich sezonach biją rekordy popularności, co jednym ze swoich ostatnich looków potwierdziła Julia Wieniawa .

Aktorka na InstaStories zaprezentowała się fanom w prążkowanej bluzce w jasnym kolorze, którą na nagraniu podwinęła do góry. Miała w tym swój cel, bowiem chciała pokazać swoim fanom, jak prezentuje się jej umięśniony brzuch.

Wydawać by się mogło, że moda na stylizacje Y2K bardzo szybko przeminie. W końcu tworzono je z bardzo krótkich spódnic, dopasowanych sukienek, crop topów oraz innych dość odważnych strojów. Stylizacje, które kojarzą się ze strojami zbuntowanych uczennic, jednak wciąż świecą triumfy.

Szukając inspiracji związanych z tym stylem, warto spojrzeć na Bellę Hadid oraz Dua Lipę, które w ostatnich latach wyrosły na prawdziwe prekursorki tego trendu. Tworząc stylizacje w estetyce lat 2000., nie zapominajmy również o dodatkach. To właśnie one często są kropką nad "i".

