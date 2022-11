Poczuj się jak gwiazda świątecznego filmu. Nauszniki będą hitem tej zimy

Ten dodatek niezaprzeczalnie kojarzy się ze świętami. Choć na ulicach do tej pory nie widzieliśmy go za często, wszystko wskazuje na to, że będzie nowym trendem zimy 2022. Nauszniki, bo o nich mowa, były obowiązkowym atrybutem gwiazd komedii romantycznych. Teraz rządzić będą na ulicach.