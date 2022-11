Tego nigdy nie rób z kaszmirowym swetrem. Zniszczysz szlachetną tkaninę

Wylej wodę i nalej świeżą, również zimną. Powtórz to kilkukrotnie, aby detergent został dokładnie spłukany. Możesz lekko przyciskać tkaninę do dna miski, ale zabronione jest spłukiwanie piany pod bieżącą wodą. Może to skutkować rozciągnięciem materiału.