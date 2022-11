Jak nosić szalik damski? Sprawdź najmodniejsze stylizacje i sposoby wiązania szalika

Gdy temperatury za oknem nie zachęcają do wyjścia z domu, to on otula komfortem i dodaje szyku. Szalik damski jest dopełnieniem naszego stylu w najzimniejszych miesiącach roku. Jak go wiązać i z czym łączyć, by nie zamarznąć i wyglądać modnie? Odpowiadamy.

Wybieramy idealny szalik damski na zimę – na co zwrócić uwagę przy zakupie?

W kolorową kratę niczym flanelowy koc, gładki w modnym odcieniu beżu lub brązu albo z grubym, warkoczowym splotem – szalik damski to kropka nad "i" w stylizacjach na chłodne dni. Odpowiednio dobrany wkomponuje się w ubiór niczym brakujący element, ale przede wszystkim ochroni przed utratą ciepła i otuli komfortem.

Nie wiesz, na jaki postawić w tym sezonie? Wybierz ten z dobrym składem. Szalik damski z wełny, alpaki, moheru czy kaszmiru nie tylko ogrzeje, ale też zostanie z tobą na lata. Naturalne włókna mają silne właściwości termoizolacyjne i bardzo często są odporne na zabrudzenia. Dzięki temu nie trzeba często ich prać, a jeśli właściwie o nie zadbamy, posłużą nam w świetnym stanie przez wiele sezonów.

Szalik damski – jak go nosić? Praktyczne wskazówki, dzięki którym wyróżnisz się stylem

Szalik damski do spółki z ciepłym nakryciem głowy jest nieodłącznym elementem zimowych stylizacji. Wybierając idealny, warto dopasować go do tego, co skrywa nasza szafa. Dzięki temu będzie pasował niemalże do wszystkiego i uratuje nas przy minusowych temperaturach.

Z mody od wielu sezonów nie wychodzą szale w ciepłych odcieniach beżu i brązu. Stawiając na ten w kolorze ecru, cappuccino czy taupe, masz pewność, że będzie dobrze współgrał zarówno z niebieskimi jeansami, jak i z czarną puchówką. Dodatkowo jasny szalik noszony blisko twarzy rozświetli cerę i sprawi, że będziesz wyglądać na bardziej wypoczętą. Spróbuj połączyć go z długimi kozakami pod kolor i sukienką w kwiatowy print czy z klasycznym swetrem w paski i czarnymi spodniami z szeroką nogawką.

Jeśli szukasz dodatku, który ożywi twoje outfity, postaw na ten kolorach tęczy. Hitem są pastelowe, w tonach różu, błękitu czy pomarańczu, ale też kraciaste, w neonowych barwach. Taki szalik damski będzie idealny do klasycznego, camelowego płaszcza czy czarnej kurtki. Rewelacyjnie odnajdzie się w monochromatycznych stylizacjach, np. w beżu czy czerni. Podkręci styl, doda mu koloru i pozwoli się wyróżnić.

Jak wiązać szalik damski? Te sposoby warto znać. Są proste, a robią wrażenie

Ciepły szalik damski to dodatek, który możemy nosić zarówno w codziennych, casualowych stylizacjach, jak i na sportowo czy w eleganckim wydaniu. Chociaż świetnie wygląda puszczony luźno albo przerzucony przez ramię, warto wiedzieć, jak go wiązać, by zapewniał maksymalny komfort. Najprostszym sposobem jest klasyczne wiązanie szalika z dwoma końcami z przodu. Aby jednak szal nie rozwiązał się w ciągu dnia, warto przełożyć luźny koniec przez powstałą pod szyją pętlę.

Dobrym pomysłem będzie też węzeł włoski. To proste wiązanie szalika inspirowane męską garderobą pozwala cieszyć się komfortem cieplnym i wygodą przez cały dzień. Wystarczy złożyć szalik na pół, zarzucić go na kark, a następnie przełożyć luźne końce przez pętelkę. Tak zawiązany szal będzie pasował zarówno do eleganckiego, wełnianego płaszcza, jak i do puchowej kurtki.

