"Pod most pójdę". Seniorka powiedziała o swojej emeryturze

Wkrótce emeryci otrzymają 14. emeryturę, ale wielu z nich twierdzi, że to dodatkowe świadczenie nie rozwiązuje ich codziennych trudności finansowych spowodowanych rosnącymi kosztami życia.

Seniorka przyznała, że przez lata pracowała w sądzie, jako kuratorka, a następnie aż do emerytury pracowała w banku. "Złej pracy nie miałam" - przyznała w rozmowie z reporterem Gońca.

Kobieta przyznała, że obecnie dostaje emeryturę, która ledwo starcza jej na pokrycie rachunków, przez co zostaje niewiele środków potrzebnych na leki czy wizyty u lekarzy.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!